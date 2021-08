La conférence de presse d’Aliou Cissé qui s’inscrit dans le cadre de la publication de la liste des joueurs qui prendront part aux prochaines rencontres de la sélection sénégalaise pour les éliminatoires de la Coupe du Monde s’est tenue aujourd’hui, quelques jours après le tirage au sort des groupes de la prochaine édition de la Can. Une occasion saisie par le sectionneur des Lions de faire un tour sur la poule B où loge le Sénégal en compagnie de la Guinée du Malawi et du Zimbabwe. Toutefois, le technicien sénégalais s’est montré très prudent surtout en ce qui concerne la Guinée, l’un des favoris du groupe.

“Comme chaque tirage, certains diront que c’est facile d’autres penseront que c’est piégeux. La seule chose que je peux dire aujourd’hui est que, les 24 équipes qui sont qualifiées connaissent leurs adversaires du premier tour. Maintenant c’est à nous de les analyser et étudier, d’y mettre beaucoup de sérieux. La Guinée est un pays de football, un bon potentiel, pratiquement avec beaucoup de joueurs qui jouent à l’extérieur. C’est l’occasion de la rencontre entre Sadio Mané et Naby Keita. Mais aussi entre Kara Diawara et moi. C’est une équipe qui a terminé deuxième de la poule derrière le Mali. Elle n’a pas perdu face au Mali (2-2; 1-0). Le seul match qu’ils ont perdu, c’était contre la Namibie qui est dans notre groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc un adversaire redoutable qu’il faut prendre au sérieux”.

Pour le cas des deux autres adversaires des Lions, Cissé affirme que c’est clairement loin d’être joué d’avance. “Le Zimbabwe, on le connait aussi pour avoir jouer avec eux en 2017. Un argument de potentiel, des joueurs intéressants. Cela demande aussi à revenir sur la supervision, les étudier. Ils ont terminé deuxième derrière l’Algérie, pour vous dire la qualité de cette équipe. L’une des meilleures équipes d’Afrique Australe. Elle sera notre premier adversaire donc il faudra le préparer pour bien entrer dans cette compétition. Malawi pareil, deuxième équipe Afrique Australe, c’est un petit peu la surprise. Ils ont battu l’Ouganda pour se qualifier. On mettra beaucoup de professionnalisme du sérieux comme on l’avait fait lors de la dernière Can”.