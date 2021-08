En dépit des nombreuses critiques qui envahissent Aliou Cissé, le nouvellement réélu Président de la FSF, Augustin Senghor, a apporté son soutien à son sélectionneur.

En marge de la publication de la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Lions, le Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor, a réitéré son soutien en Aliou Cissé et lui a réaffirmé sa totale confiance. Réélu à la tête de la FSF pour un nouveau mandat de quatre ans, Senghor compte poursuivre sa mission et atteindre les objectifs fixés aux côtés du sélectionneur.

« Je voudrais marquer notre soutien à Aliou Cissé », martèle Augustin. Comme nous l’avons souvent dit, nous croyons fermement en lui. Nous avons la chance d’avoir l’un des meilleurs entraineurs du continent, je dirais même du monde sur la durée. Je crois fortement à l’expertise locale. On ne se valorise pas assez. On a de la qualité ici et nous devons reconnaitre et mettre cela en valeur. Je souhaite qu’on atteigne ensemble nos objectifs. »

