Le Sénégal n’aura peut être plus un problème de Stade d’ici la fin de l’année, c’est en tout cas le souhait du patron du football sénégalais, Me Augustin Senghor qui l’a fait savoir aujourd’hui lors de la conférence presse du sélectionneur national, Aliou Cissé dans le cadre de la publication de la liste des joueurs qui affronteront le Togo et le Congo.

Longtemps confronté à des problèmes de stades, le Sénégal pourra d’ici quelques temps souffler, un peu. En effet, nous apprenons du président de la Fédération Sénégalaise de Football que les travaux de la construction du stade Lat Dior de Thiès, d’ailleurs seul capable d’abriter un match international, avancent à grands pas. Me Augustin Senhor a parcouru en large cette situation.

les moyens propres de la fédération

“La fédé a pris ses responsabilités, pourtant on pourrait ne pas le faire, dire que ce n’est notre affaire et de rien faire. Mais nous avons depuis très longtemps dépassé cet état d’esprit. Nous avons décidé de travailler les mains dans la main avec l’Etat. Il s’est trouvé une situation exceptionnelle où nos stades qui existent mais fermés comme Leopold Sédar Senghor, Demba Diop et le stade du Sénégal (Diamniadio) qui n’était pas encore prêt parce qu’il y a eu une rallonge de la durée de la construction à cause de la Covid. Donc, il fallait faire face et nous l’avons fait. Avec les moyens propres de la fédération malgré tout qu’on a subi des critiques, dont je dirais mériter même cela n’est pas dans notre domaine. Mais on a assumé avec l’Etat.”

“Comme je l’ai dit, si les critiques nous permettent d’aller de l’avant, il faut le faire. Et même après les matchs de mars nous avons continué à investir, après juin vous vous souvenez les joueurs se sont plaint à juste raison. On a dit qu’on allait relever le défi et on a essayé de le faire en y mettant les moyens. En ce qui concerne Lat Dior, nous avons choisi une entreprise qui a fait ses preuves un peu partout dans le monde particulièrement en Afrique particulièrement au Cameroun, les meilleures qui sont là-bas ont été réalisées par cette société. On a travaillé avec eux pour réaliser cette pelouse et même remettre à niveau tout ce qui est matériel et entretien du Stade.”

Lat Dior homologué mais à condition…

“Le problème, en réalité ce n’est pas de se taper une pelouse pour qu’elle soit belle pour un ou deux matchs pour ensuite se retrouver dans la même situation. C’est comment dans nos pays de régler l’équation de la maintenance, c’est ça le gros problème et nous avons décidé au niveau de la FSF de nous atteler à acquérir ses matériels pour nous même, de sorte qu’à chaque fois que nous devons intervenir, si l’Etat nous le permet bien sûr, nous le ferons pour maintenir le niveau de qualité de ses pelouses. On ne peut pas se permettre de revenir à ses situation antérieure où on voyait des stades et pelouses qui n’étaient pas dignes de notre statut en tant que première nationale africaine mais aussi de nos joueurs.”

Plus de 100 millions pour la réfection du Stade

“Pour jouer dans la transparence ce contrat nous a coûté au moins 100 millions. On a la promesse que l’Etat nous remboursera et on espère bien. L’inspecteur de la FIFA nous a dit, suite à sa dernière visite au Stade Lat Dior, qu’il ne voulait plus voir du sable autour du stade, c’est à dire la main courante. Là aussi nous sommes engagés pour une centaine de million pour faire un gazon synthétique tout autour. Le dallage extérieur, ils l’ont exigé aussi, l’état doit le faire. Aujourd’hui nous avons une homologation assortie des conditions et nous attèlerons à relever ce défi pour que d’ici décembre le stade soit un petit bijou aux normes de la FIFA, CAF. Déjà, beaucoup de travail a été fait, la pelouse, vous avez vu les images, je pense que nous aurons la qualité optimale pour le mois d’octobre, en tout cas je l’espère.”

wiwsport.com