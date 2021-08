Le Sénégal et le Sud Soudan vont s’affronter ce soir (19h Gmt). Le sélectionneur Boniface Ndong a fait une analyse de l’adversaire du jour.

“C’est une équipe compliquée avec plus de taille et de talent que l’Ouganda. On s’attend à un match différent” a expliqué le coach. Selon lui, l’effectif du Soudan du Sud est différent à celui de l’Ouganda, ce qui est un point important à prendre en compte.

Il décrypte le jeu des Bright Stars. “Ils ont beaucoup de tireurs et c’est vrai qu’ils ont beaucoup de joueurs qui s’entrainent au collège aux Etats-Unis. Ils vont jouer libre et vite”.

Le Sénégal qui occupe déjà la première place du groupe D compte conforter sa position et se qualifier pour les huitièmes de finale avec une seconde victoire ce soir. Sénégal v Soudan du Sud sera “une occasion pour nous, bien sur, de gagner le match, mais aussi continuer à grandir et rester dans la compétition” nous dit le coach.

