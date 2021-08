L’équipe nationale du Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2021 en s’imposant devant le Soudan du Sud (104-75). Ce dernier qui disputait son premier match dans cette compétition continentale a été adroit avec 15 tirs primés contre 17 pour le Sénégal. Boniface Ndong analyse le match.

Pour le coach des Lions, ce match est instructif et permet à son équipe de monter en puissance dans la compétition. “C’est un match de progression. Je m’attendais à un match plus difficile que celui qu’on a disputé contre l’Ouganda. Parce que le Soudan du Sud a un peu une jeune équipe sénégalaise. Ils ont beaucoup de joueurs universitaires, beaucoup de talent et une vitesse de jeu extraordinaire. Je pense qu’on a bien répondu mais en tant que coach je en serais jamais satisfait. Il y’a des leçons toujours à tirer mais quand même je pense que l’intensité a été très bon et nous a permis de répondre et gagner ce match” a t’il déclaré après le match.

Boniface Ndong réitère son envie et celui du groupe d’aller le plus loin possible. “Ne pas se qualifier pour les quarts n’était jamais une option. Comme je l’ai dit l’essentiel est de grandir match par match. D’abord, il y’a le Cameroun avant de parler des quarts. Nous voulons gagner le match, grandir, chercher à nous bonifier pour se préparer le plus possible pour les quarts.”

Leader du groupe D, le Sénégal va disputer son dernier match de poule ce dimanche à 19 heures face au Cameroun.

wiwsport.com