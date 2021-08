Nominé pour le titre de meilleur gardien UEFA de l’année 2021, Edouard Mendy pourrait rentrer dans l’histoire ce soir à Istanbul. L’international sénégalais présente des statistiques plus convaincantes que celles de ses concurrents.

Le tirage au sort des compétitions européennes des clubs aura lieu aujourd’hui à Istanbul en Turquie. Une cérémonie où l’on connaîtra pas seulement la composition des poules de la ligue Europa et celle des Champions, mais aussi le nom des différents meilleurs acteurs du football européen de la précédente saison. Le sénégalais Edouard Mendy, auteur d’une très belle saison avec Chelsea FC, champion d’Europe, se dispute le titre de meilleur gardien avec Ederson Moraes et Thibault Courtois.

Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe, le portier des Lions est bien parti pour entrer dans l’histoire du football mondial. Il présente en effet des statistiques bien meilleures que celles de ses concurrents directs au titre de meilleur gardien UEFA de l’année. Il a en effet réalisé 16 Clean Sheets, lors de la saison écoulée en Premier League, derrière son concurrent Ederson Moraes de Manchester City. Ce dernier en compte 19 mais avec 5 matchs de plus que Mendy.

Sur la scène continentale, les statistiques folles de Mendy en Ligue des Champions 2020/2021 font de lui un des grands favori, avec Ederson, à ce titre de meilleur gardien. Le numéro 16 de Chelsea n’a encaissé que 3 buts en 12 matchs de Champions League avec 9 Clean Sheets qui l’inscrivent dans le cercle restreint des gardiens ayant réussi une telle prouesse. Ces précédents ne sont autre que Keylor Navas (Real Madrid en 2015/2016) et Santiago Canizares (Valence en 2000/2001). Ederson et Courtois, quant à eux, sont restés respectivement 7 et 4 matchs sans concéder de buts et ont vu leurs filets trembler 5 fois pour Ederson et à 14 reprises pour le belge Thibault Courtois.

Edouard Mendy domine aussi ses concurrents sur le pourcentage de tirs bloqués dans cette compétition. Il se retrouve avec 30 arrêts, soit 90,9% contre 16 pour Ederson (77,3%) et 26 arrêts pour le gardien de la maison blanche (64,1%)

Seul africain nominé aux différents prix qui seront décernés plus tard ce jeudi, Edouard Mendy présente de quoi succéder à Manuel Neuer, vainqueur du trophée de l’édition précédente.

