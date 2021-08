La grande saison d’Edouard Mendy avec Chelsea continue de porter ses fruits. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d’Europe, l’international sénégalais vient de s’offrir son premier titre individuel aujourd’hui à Istanbul. Absent de la cérémonie, le gardien de Chelsea a exprimé sa joie et ses remerciements à travers une vidéo.

Cette distinction d’Edouard Mendy rentre dans l’histoire du football mondial puisqu’il devient le premier gardien africain à s’attribuer ce titre. Titre qui le rapproche de plus en plus du ballon d’or africain de cette année où il retrouvera potentiellement Riyad Mahrez comme concurrent direct.

🥇 Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/1KE2RgTE8a

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021