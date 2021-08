Après une phase de poules bien maitrisée malgré une défaite à l’arrivée, le Sénégal commence le plus sérieux : les rencontres à élimination directe, ce jeudi en début d’après midi (12h00 GMT), par un duel face au plus redoutable et redouté des adversaires, le Brésil.

Vous voulez une présentation de l’équipe nationale du Brésil ? Il suffit tout juste de connaitre le palmarès de la Coupe du Monde pour prendre la mesure de ce que représente la Seleção dans le concert du football de plage, le Beach Soccer. Le plus grand de tous. Un ogre tout simplement. Qui plus est arrivé en Russie avec l’envie de reconquérir un titre qu’il n’a gagné qu’une fois lors des cinq dernières éditions.

Oui, le Brésil. Mais en face, les Auriverdes feront face à des Lions partis à la chasse avec toutes leurs armes pour capturer leur proie. Vainqueurs de l’Uruguay, puis du Portugal avant de connaitre une défaite face à l’Oman, en phase de poules, les coéquipiers de Raoul Mendy, meilleur buteur de l’équipe (5 buts), sont bien conscients qu’ils n’ont plus le droit à l’erreur s’ils souhaitent atteindre leur premier objectif.

Un défaite et c’est la fin de l’aventure et du rêve de franchir l’obstacle des quarts de finale. Avec ses 14 titres mondiaux, le Brésil part logiquement favori dans cette rencontre face à un Sénégal, malgré ses sept dernières participations, qui n’a jamais gouté à une demi-finale de Coupe du Monde. L’adversaire est certes très redoutable mais les Lions ont bel et bien une carte à jouer jusqu’au bout.

Si le niveau a un peu baissé lors du dernier match de la phase de poules, le but, surtout pour l’entraineur Oumar Ngalla Sylla, sera de conserver une certaine constance dans le niveau de jeu proposé face à l’Uruguay et au Portugal. En face, le Brésil n’a pas été impérial en phase de poules, terminant deuxième de son groupe derrière la Suisse. La montagne est haute pour les Lions, mais il faudra la gravir.

