Liverpool n’a pas été épargné lors de ce tirage au sort de la Ligue des Champions effectué cet après midi à Istanbul, capitale de Turquie. Logé dans le groupe B Sadio Mané va retrouver son compatriote Fodé Ballo Touré de l’Ac Milan.

Le tirage au sport de la Ligue des champions édition 2021 a réservé de belles affiches notamment dans le groupe B où nous retrouvons deux joueurs sénégalais. Il s’agit de Sadio Mané engagé du coté de Liverpool et le défenseur Fode Ballo Touré récemment transfert chez le Rossoneri (Rouge et Noir) de l’AC Milan. L’Atletico Madrid et Porto, l’ancienne équipe de Mamadou Loum Ndiaye complètent la poule. Les deux Lions vont donc se livrer de grosses batailles dans ce groupe qualifié de la mort.

Pour du beau spectacle en perspective, les Reds de Liverpool retrouveront les Colchoneros qui leurs avaient sorti en 8es de finale de cette compétition en 2019.

Group A

1) Manchester City

2) PSG

3) RB Leipzig

4) Club Brugge Group B

1) Atletico Madrid

2) Liverpool

3) Porto

4) AC Milan Group F

1) Villarreal

2) Manchester United

3) Atalanta

4) Young Boys Group H

1) Chelsea

2) Juventus

3) Zenit

4) Malmo LIVE reaction ⬇ — BBC Sport (@BBCSport) August 26, 2021

