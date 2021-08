Dans le but d’aider au développement de la discipline, la nouvelle association “Dames-Innovation” organise à partir de ce vendredi jusqu’à dimanche, au relais sportif de Magic Land à Dakar, une compétition dénommée “Tournoi de jeu de dames renaissance et innovation”. 40 damistes sénégalais sont attendus à cet évènement national doté de fortes primes. Le vainqueur aura droit à 500.000 FCFA.

L’association Dames-Innovation, avec à sa tête le président Samba Badiane, veut promouvoir le jeu de dames, le faire renaître au niveau national et international. Dans ce cadre, un certain nombre d’activités est prévu. A commencer par le grand tournoi de la renaissance et de l’innovation, qui sera organisé du 27 au 29 août 2021, au relais sportif de Dakar.

Tous les Ténors sénégalais et beaucoup d’autres joueurs talentueux sont annoncés à ce tournoi qui les verra lutter pendant trois jours pour des primes très confortables, qu’on n’a peut-être jamais vues dans notre pays :

Le vainqueur 500.000FCFA

le 2ème 250.000 FCFA

Le 3ème 100.000 FCFA

Le 4ème 75.000FCFA

Le 5ème 50.000 FCFA

Le 6ème 25.000 FCFA

Le 10ème et pour le reste 10.000 FCFA

