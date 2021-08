Le sélectionneur de l’équipe nationale Aliou Cissé annoncera ce vendredi 27 août les joueurs convoqués pour participer aux deux prochains matchs du Sénégal dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) “informe que le parton de l’équipe nationale sénégalaise Aliou CISSE va rencontrer la presse le vendredi 27août à 10h 00 à l’hôtel TERROU-BI (Dakar). Il sera question de la publication de la liste des joueurs retenus en perspective des matchs Sénégal vs Togo et Congo vs Sénégal comptant pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde «Qatar 2022» zone Afrique.”

Le communiqué de l’instance précise également que le Président de la FSF, Me Augustin Senghor et des membres du Comité Exécutif assisteront à cette conférence de Presse.

wiwsport.com