La deuxième journée de la phase des groupes a démarré ce jeudi. Les groupes A et B ont disputés leurs matchs. Le Rwanda est qualifié pour les huitièmes de finale en s’imposant devant l’Angola (71-68). Historique !

Il a infligé à l’ogre angolais sa deuxième défaite. Le Rwanda galvanisé par son public n’a pas laissé beaucoup de répit à son adversaire dans un match où il y a cru jusqu’au bout. Les deux équipes étaient à égalité dés le premier round (20 points partout).

L’Angola va remporter les deux quarts temps suivants sans vraiment dominer avec seulement 3 points d’écart. Le capitaine du Rwanda, Kenny Gassana (18 points), Alex Mpoyo (10 points) et Willians Robeyns (9 passes décisives) vont porter la victoire de leur équipe qui remporte le dernier quart temps. Et tient en échec l’Angola avec 3 précieux points d’écart. Malgré la bonne performance de l’angolais Jilson Bango qui s’est signalé avec un double double 16 rebonds et 14 points inscrits.

Avec deux victoires , le Rwanda dirigé par Cheikh Sarr est la première équipe qualifiée en huitièmes de finale. C’est historique dans le palmarès de l’équipe qui compte actuellement 6 participations à l’AfroBasket. Le coach est arrivé sur le banc de l’équipe, officiellement en mai passé. ne belle performance saluée par le public venu nombreux soutenir leur équipe. Le Kigali Arena était beau à voir!

Dans le même groupe A, le Cap Vert qui avait réussit son entrée face à l’Angola s’est incliné aujourd’hui face à la RDC (66-70). La prochaine journée va être décisive!

Dans le groupe B, la Tunisie est aussi qualifiée avec deux victoires enregistrées. Elle a battu l’Egypte dans un derby maghrébin qu’il a remporté (81 -87).

L’autre affiche opposait la Guinée à la Centrafrique (60-61), un match gagné sur le fil.

