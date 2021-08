Pape Moustapha Diop a fait ses débuts en Afrobasket. L’ailier du Dakar Université Club compte apporter son talent au groupe pour remporter le titre continental.

Pour son baptême du feu, il a disputé 6 minutes 56 secondes pour deux points, une passe décisive et un rebond. Pape Moustapha Diop de réagir sur sa prestation. « On rend grâce à Dieu qui nous a permis de rempoter ce match. On prie pour que toute l’équipe reste apte et compétitive. C’est mon premier Afrobasket et il y avait un peu de pression. Mais je me pense avoir fait le travail sur le terrain. Je suis motivé à apporter au groupe. »

Le Sénégal qui a réussi une belle entrée dans la compétition compte rentrer avec le trophée. C’est l’ambition du groupe nous dit il. « Je pense que tous les joueurs ont envie d’écrire l’histoire. C’est une belle victoire et on a montré de bonnes choses. Il y a toujours des choses à améliorer, mais on va se donner les moyens de finir leader du groupe et remporter le trophée. L’objectif est de rentrer au Sénégal avec le titre de champion ».

Leader du groupe D, le Sénégal joue son prochain match vendredi contre le Sud Soudan.

