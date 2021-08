L’équipe nationale camerounaise n’a pas disputé son premier match de l’Afrobasket. Elle compte dans son effectif des cas positifs au Covid-19. Ce qui l’a fait perdre son premier match par forfait. Une situation pas facile à vivre pour le Sénégal.

Les deux équipes doivent se rencontrer pour le compte de la 3e journée de la phase des groupes. Toutefois l’on ne sait pas encore si la rencontre va se tenir ou pas.

En effet, cinq joueurs de la tanière des Lions indomptables ont le Covid-19 a informé le communiqué de la FIBA Afrique. La raison pour laquelle ils ont perdu leur premier match du groupe D face au Soudan. Si tous les moyens sont cherchés du côté du Cameroun pour remplacer les joueurs touchés et effectuer de nouveaux tests, aucune information n’est encore donné du côté de l’instance africaine du basketball quant à la suite de cette crise sanitaire au sein de la tanière des Lions Indomptables.

Si le Cameroun est forfait pour l’AfroBasket 2021, serait-il bénéfique pour le Sénégal? Le coach Boniface Ndong répond négatif. Selon lui, c’est un match très important dans la compétition.

« Cela ne facilite pas la tache au Sénégal. Nous avons besoin de match. S’ils sont forfaits, on ne joue pas les huitièmes de finale et on reste 3 a 4 jours sans compétition ce n’est pas bien. En plus du problèmes des terrains pour s’entrainer, c’est compliqué. Je préfère jouer le Cameroun et j’espère qu’on va le jouer » a déclaré le coach.

Pour le compte de la 2e journée du groupe D, le Cameroun devrait rencontrer l’Ouganda ce vendredi à 12 heures. Wait and see !

wiwsport.com