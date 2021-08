Les Lions ont réussi une bonne entrée dans la compétition. C’est l’avis du coach Boniface Ndong qui a décrypté de la rencontre Sénégal v Ouganda.

Les Lions qui ont remporté tous les quarts temps de la partie ont mis à terre une équipe ougandaise tenace. Le coach des Lions tire un bilan satisfaisant et analyse la prestation des adversaires. “C’est un match réussi en général. L’équipe ougandaise nous a causé beaucoup de problèmes mais on s’attendait à ca . On savait qu’à un contre contre un, ils ne pouvaient pas compétir contre nous donc ils allaient utiliser tous les trucages possibles: la zone, le man to man, doubler un poste.”

Youssouph Ndoye et ses coéquipiers ont eu des moments faibles durant ce match. Boniface Ndong l’explique par les conditions géographiques du pays hôte. “Ce que je retiens, je savais que l’énergie allait un peu manquer parce qu’on est en altitude. Et cela s’est vu que la qualité devient lente après un mi-temps mais j’ai demandé aux joueurs de pousser de continuer à pousser et de sortir. Et en deuxième mi-temps cela s’est vu qu’on était beaucoup plus libéré et on a pu défendre.”

Toutefois, il se dit satisfait par le match des Lions et des nouveaux joueurs dans l’équipe. “C’est le premier match de la compétition. Il y’a eu des paniers qu’on n’a pas mis. On a des jeunes joueurs, il ne faut pas l’oublier. Ils ont besoin de se mettre dans le bain. La deuxième raison, c’est l’altitude. Moi qui habite à Denver, j’en sais quelque chose. Ici, je m’attendais à ce que les joueurs soient fatigués. C’est pourquoi, je demandais aux joueurs “courez courez” parce qu’il faut sortir le vent. C’est le premier match qu’on a eu, un très bon match.”

