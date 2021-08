L’équipe nationale du Sénégal a largement battu l’Ouganda pour le compte de son premier match dans le groupe D qu’il dirige désormais. Les Lions l’ont remporté avec 38 points d’écart.

C’est une belle entrée des Lions de la Téranga qui ont battu largement leur premier adversaire de cette 30e édition. Logés dans le groupe D, ils se sont imposés face à l’Ouganda (93-55). En plus de cette belle victoire, le Sénégal a battu des records dés la première journée de la phase des poules qui termine ce mercredi.

Le Sénégal est la première équipe à atteindre et dépasser la barre des 90 points lors de cet AfroBasket 2021. Le Rwanda (82 points), la Tunisie (82 points) et le Nigéria (81 points se sont rapprochés). En plus de ce record, les Lions ont marqué le coup avec les 38 points de plus devant l’Ouganda. Ils décrochent ainsi le plus gros écart noté lors de cette première journée.

Il ne reste plus qu’un match pour boucler cette première journée. Le Kenya et la Cote d’ivoire vont s’affronter à 19 heures.

wiwsport.com (NAF, envoyé spécial à Kigali )