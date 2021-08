Avec un effectif fortement remanié, le Nigéria a remporté son premier match face au Mali pour le compte du groupe C.

Il s’agissait de la première affiche du jour. Une rencontre âprement disputée par les deux équipes qui ont eu des moments forts comme faibles tout au long de la partie. D’ailleurs, chacune d’elle a remporté un quart temps.

Les D’Tigers se sont lancés forts dans la partie avec un premier quart temps remporté avec 16 points d’écart (28-12). Ils ont pourtant perdu la main dans le round suivant ne pouvant scorer que 16 points contre 31 pour le Mali emmenés par Ibrahima Djambo (18 points et 7 rebonds) et Benke Diarouma auteur d’un double double (11 points et 11 passes décisives). Nigeria 44 -43 à la pause.

Au retour des vestiaires, les nigérians reprennent du poil de la bête avec Uzodinma Utomi 15 points, Stephen Georges Domingo 16 points et Benjamin Anyahukeya Emelogu 18 points. Les maliens vont mordre de la poussière (27-10). Le dernier quart temps sera terrible pour eux, ils ne pourront qu’inscrire que 10 points. Toutefois les 20 points réussis du Mali seront insuffisants.

L’autre match du groupe C va opposer la Cote d’Ivoire au Kenya à 18 heures Gmt.

