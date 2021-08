C’est au Rwanda que va se tenir à partir d’aujourd’hui jusqu’au 5 septembre, la 30e édition de l’Afrobasket masculin. Les 16 meilleures équipes africaines vont tenter de décrocher le titre de champion d’Afrique. Quatre rencontres sont à l’affiche de la première journée.

En match d’ouverture on assistera à un duel qui mettra aux prises le champion en titre, la Tunisie et la Guinée à 8h30 Gmt. L’Egypte et la République Centrafricaine vont en découdre à partir de 11h 30 Gmt. Le pays hôte de cette compétition, le Rwanda jouera son premier match de ses joutes face au Congo programmé cet après midi à 16h Gmt. Pour conclure, la première journée, l’Angola et le Cap-Vert s’affronteront à 19h00 Gmt. Toutes ces rencontres vont avoir lieu à Kigali Arena.

Voici le programme de la journée.

