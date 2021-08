C’est une humiliation. C’est un vrai coup de tonnerre. Nation la plus titrée d’Europe et Champion en titre de la Coupe du Monde de football de plage, le Portugal ne verra pas le deuxième tour de ce Mondial de Beach Soccer, qui se déroule actuellement à Moscou.

Après avoir démarré par un succès face à l’Oman (5-3), les Portugais ont mordu la poussière face au Sénégal (3-5) avant de finir par une terrible défaite en prolongation face à l’Uruguay (6-7), ce mardi, à l’occasion de la 3e et dernière journée de la phase de groupes.

Ainsi, ce sera l’Uruguay (2e), qui accompagnera les Lions du Sénégal (1ers) en quart de finale. La Celeste affrontera la Suisse en quart de finale alors que le Sénégal devra encore patienter pour connaitre son adversaire à l’issue du match opposant le Brésil à la Biélorussie (17h30 GMT).

🚨 Upset Alert 🚨

🇺🇾 @Uruguay knock out holders Portugal and advance to the #BeachSoccerWC quarter-finals! 😲 pic.twitter.com/pDQwLOrFfL

— FIFA.com (@FIFAcom) August 24, 2021