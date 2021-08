Depuis quelques jours le Fc Metz et Tottenham discutent pour le transfert du jeune milieu de terrain sénégalais de 18 ans, Pape Matar Sarr. Auteur d’une excellente saison 2020-2021 et d’un bon début pour ce nouvel exercice, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a fait l’objet d’un intérêt insistant du club londonien qui n’était pas d’ailleurs la seule écurie anglaise à le convoiter.

Les deux clubs ont trouvé un accord total pour finaliser le départ de Pape Matar Sarr à Londres. Les deux clubs ne devraient pas tarder à officialiser le transfert bouclé à hauteur de 15 millions d’euros, si l’on en croit, le célèbre journaliste, Fabrizio Romano. Le journaliste italien précise que le club anglais serait disposé à laisser le Sénégalais en prêt à Metz jusqu’à la fin de la saison.

Selon le site sociosfcmetz, l’opération pourrait avoisiner les 30M€ bonus compris. Si ce montant est confirmé, cela égalerait les sommes des transferts de Ismaïla Sarr vers watford en 2019 en provenance de Rennes et celui de Idrissa Gana Gueye vers le PSG en provenance d’Everton, la même année.

Pape Sarr to Tottenham, agreement reached and here-we-go. Deal set to be completed for €15m fee, personal terms agreed on verbal basis waiting for contracts to be signed. ⚪️🤝 #THFC

Tottenham are now open to let Pape Sarr staying at Metz on loan until June 2022, confirmed. 👇🏻 https://t.co/k7AIpTdGfz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021