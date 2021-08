Les trente-deuxièmes de finale de la League Cup d’Anglettere se sont joués ce mardi. Et Watford d’Ismailla Sarr laissé au repos s’est imposé face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Iliman Ndiaye et Sheffield United ont eux pris le dessus sur Derby County.

Titulaire dans le milieu de terrain, Cheikhou Kouyaté n’a pas pu empêcher la défaite de Crystal Palace face à Watford de Ismaila Sarr qui était laissé au repos pour cette rencontre. Le but de la victoire a été inscrit en toute fin de match par Ashley Fletcher (86e).

De son côté, Ilimane Ndiaye rentré en seconde période, a participé à la victoire de Sheffield United sur Derby County (2-1). Les buts ont été inscrits par Freeman (53e) et Sharp (76e) pour Sheffield, et Sibley (44e) pour Derby.

