Après avoir perdu le match aller en Suède, Ludogorets, où évolue l’international sénégalais Stéphane Badji, espère retourner la situation pour se qualifier aujourd’hui à domicile.

Titulaire, Stéphane Badji a joué toute la rencontre qui opposait son équipe à celle de Malmö le 19 août dernier en match aller des barrages de la Ligue des Champions 2020/2021. Les suédois, qui accueillaient les bulgares, s’étaient imposés sur le score de 2 buts à 0. Une bonne opération pour Malmö qui compte devance son adversaire de deux buts avant la rencontre décisive de ce soir à 19h00 GMT au Stadium Ludogorets Arena.

L’exploit, c’est ce que le coach Dambrauskas attend de Badji et ses coéquipiers. Le technicien des Verts attend le maximum de ses joueurs et comptent beaucoup sur ses supporters. Pour lui la “remontada” est possible et ils ont travaillé pour, comme il l’a si bien exprimé en conférence de presse d’avant-match. “Nous avons appris nos leçons et nous sommes maintenant l’équipe à domicile. Le plan est clair, nous attaquerons dès la première minute. Je pense que nous avons travaillé assez dur pour réussir. Je veux que les fans nous soutiennent comme ils le devraient“, a-t-il déclaré en s’attendant à “une nuit magique”

