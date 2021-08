La Tunisie était largement favori face à la Guinée lors de cette rencontre. Cette dernière enregistrait sa deuxième participation à l’Afrobasket et pour la première fois, elle décrochait son billet en qualification. Toutefois, la Syli National tombe d’entrée face au champion d’Afrique qui a donné le ton dés le premier quart temps (17-9). Les coéquipiers de Ziyed Chennoufi (meilleur marqueur de l’Afrobasket 2017 vont remporter tous les quarts temps (24-11; 21-14; 20-12).

Le capitaine tunisien Makram Ben Romdhane est le premier scoreur de cette 30e édition avec ses deux lancers francs réussis.

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 #𝐀𝐟𝐫𝐨𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬

The defending champs 🇹🇳 @FTBB_TN won their first game against @fgbb_officiel 82-46, with @50mejri as the best player of the game, recording 17 pts and 4 blocks.#AfroBasket #Celebrating60 pic.twitter.com/8NAPl9D69E

