Soucieux des difficultés que rencontrent les habitants de sa localité, le phénomène de Lansar a offert plusieurs motopompes pour combattre les inondations

Après les fortes pluies enregistrées sur Dakar et ses environs dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 août, plusieurs quartiers sont tombés dans les eaux. Les habitants de ces localités vivent le calvaire et sont obligés d’emprunter ces eaux usées pour se déplacer et vaquer à leurs occupations.

Parmi ces multiples localités inondées, on compte la commune de Diamaguène SICAP-Mbao que représente Siteu. Ainsi, d’après Sunu Lamb, le phénomène de Lansar a offert 16 motopompes et de l’essence aux populations de Diamaguène avec l’appui de ses relations. Un geste noble du prochain adversaire de Papa Sow qui ne s’est pas retenu d’exprimer son désarroi face à la passivité des autorités étatiques et municipales.

