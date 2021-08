Après cinq matchs sans victoire depuis le début de la saison, le Dijon FCO s’est séparé de son coach David Linares. Patrice Garande aurait été choisi pour le remplacer sur le banc des Rouges. 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋 Le #DFCO a informé David Linarès de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, à compter de ce jour. Le communiqué ➡️https://t.co/Mto3V2hCbG pic.twitter.com/wKLh2xxoSA — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 23, 2021

Moussa Konaté et ses compagnons ne sont plus sous les ordres de David Linares. Le Dijon FCO a annoncé la fin de collaboration avec son entraîneur après cinq matchs sans succès enrregistrés pour ce début de saison de Ligue 2. Les cinq derniers matchs du coach de Linares sur le banc des Rouges livrent un bilan de 4 défaites et un match nul. Trop peu pour la formation qui devait a priori jouer les premiers rôles cette saison.

Relégué en Ligue 2 au terme d’un exercice pauvre en Ligue lors de la précédente saison, Dijon s’affiche après ces 5 premières journées à la 19ième place du tableau de Ligue 2, seulement devant Nancy. Une situation que ne pourrait se permettre la direction, si Moussa Konaté et ses coéquipiers veulent rattraper leur retard et éviter la descente aux enfers en fin de saison.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋 Le #DFCO informe de la nomination de Patrice Garande au poste d'entraîneur principal. Le nouveau coach dijonnais sera présenté en conférence de presse à 15 heures. Celle-ci sera à suivre en direct sur notre chaîne Twitch ➡️ https://t.co/J8KnsdUoQJ pic.twitter.com/NVCpLS8T02 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 23, 2021

Patrice Garande a été choisi pour prendre les commandes de la formation de la Côte-d’Or. Le club a officiellement fait l’annonce du remplaçant de Linares. On connait le nouvel entraîneur de Moussa Konaté et de Zargo Touré.

