Le Sénégal est grand favori de cette Coupe d’Afrique des Nations. Donc naturellement, on le place comme le rouleau compresseur de la poule B qu’il partage avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Mais pour le sélectionneur national des Warriors Zdravko Logarusic, qu’importe le nom, le Zimbabwe est là pour gagner.

Le Sénégal fait office d’épouvantail dans la poule B qu’il partage avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. Si les vice-champions d’Afrique sont toujours considérés comme de potentiels vainqueurs à ce tournoi de la CAN qui débute le 9 janvier-6 février 2021, il faudra d’abord sortir de sa poule, à priori facile. Mais, le Sénégal ne doit pas lever le pied au moment d’affronter ses adversaires.

D’ailleurs à Harare, on s’en foot de son statut de première nation africaine. L’entraîneur du Zimbabwe décoche les premières flèches. «Je me fiche de qui nous affrontons dans ce groupe», assène Zdravko Logarusic. «Nous respectons toutes les équipes dans ce groupe», ajoute le technicien croate.

«Nous ne craignons personne. Nous nous sommes qualifiés pour la CAN comme tout le monde. Cela veut dire que tout le monde est capable de jouer un bon football», tranche Zdravko Logarusic. «Le football change. Il n’y a plus de grandes ou de petites équipes. Nous sommes les Warriors. Et nous sommes prêts à nous battre», poursuit le technicien. Mais la réalité du terrain est le seul juge pour mesurer sa force de frappe. Et les discours d’après tirage ou d’avant-match doivent se matérialiser sur le rectangle.

Et comme à la CAN 2017, le Sénégal retrouve à nouveau les Warriors. En match de poule, le Sénégal avait notamment battu le Zimbabwe (par 2-0). Quatre ans après, le Sénégal garde quasiment ses mêmes joueurs. Tandis que le Zimbabwe monte en puissance avec une nouvelle génération symbolisée par un Tino Kadawere de l’Olympique Lyonnais. Mais toujours est-il que l’effectif du Sénégal est des plus fournis sur le continent. Coach Zdravko acquiesce. «Le Sénégal est une puissance sur le continent. Le Sénégal possède l’une des plus grande star d’Afrique : Sadio Mané de Liverpool», dira le Croate.

A propos de la Guinée, il note. «La Guinée est toujours fidèle à son jeu. Ils (les Guinéens) ont toujours très forts», dit-il. Quid du Malawi ? «C’est une bonne équipe. Nous sommes tous qualifiés pour cette phase finale donc on a une chance égale. Nous voulons briser le sort et faire mieux que nos précédentes campagnes», conclut l’entraineur du Zimbabwe.

Sports News Africa