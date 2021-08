Les fils de Double Less, Sa Thiès et son grand frère Balla Gaye 2, étaient les grands absents au baptême du fils de Lac de Guiers 2. Ce dernier affirme avoir bien annoncé l’heureux évènement aux frères Sakho.

Le lutteur phare de l’écurie Walo, célébrait ce samedi passé, le baptême de son premier enfant chez lui à Guédiawaye. Le lutteur a donné à son fils le nom de Mouhamadou Lamine Cissé. Occasion saisie par les acteurs de la lutte, surtout de cette localité de Guédiawaye, de se retrouver et partager de bons moments autour de cet heureux évènement.

A la surprise générale, les grands absents de la fête de Lac 2 étaient Balla Gaye 2 et son jeune frère Sa Thiès. Une absence qui n’a pas échappé aux nombreux journalistes qui étaient présents. Questionné sur l’absence des fils de Double Less, Lac de Guiers 2 considère que cela est sûrement dû à un manque de temps de ces derniers. “Je l’ai appelé, puis je lui ai laissé un message WhatsApp. J’en ai fait de même pour Sa Thiès. Mais peut-être qu’ils n’ont pas le temps”, explique Lac 2 sur les lignes de Sunu Lamb. Le nouveau papa content de la présence de Gouye Gui, tout comme Lirou Diane, Alioune Sèye 2 et autres, n’a pas manqué de le souligner en ces mots : “toutefois, si Gouye Gui est là, cela veut dire que tout Guédiawaye est là”.

wiwsport.com