L’équipe nationale du Sénégal va enregistrer sa 29e participation pour la compétition continentale de basket. La 30e édition démarre ce mardi au Kigali Arena (Rwanda), le peuple sénégalais suit attentivement l’événement espérant retrouver le trophée remporté il y’a 24 ans maintenant. Palmarès du Sénégal

Le gout du trophée continental, le Sénégal l’a perdu depuis 1997. Depuis, les Lions sont affamés et ne rêvent que de ce 6e titre. Dans son palmarès, le pays que l’on ne présente plus dans l’histoire de cette compétition a été sacré 5 fois champion d’Afrique ( 1968-1972-1978-1980-1997).

Rappelons que lors de la précédente édition (2017) qui s’est jouée en Tunisie (champion en titre), le Sénégal a été éliminé en demi-finale par le Nigéria (76-71) et a remporté la médaille de bronze. Il en compte 5 au total et a disputé 5 finales, le dernier remonte à 2005. Des finalistes malheureux lors de cette édition, on peut citer l’actuel coach des Lions Boniface Ndong.

Toutefois, le Sénégal a disputé les demi-finales des trois précédentes éditions. Ce qui est un bon signal pour la suite.

Un effectif jeune et talentueux , entouré de cadres expérimentés

L’on pourrait dire que le Sénégal présente une nouvelle équipe pour cet Afrobasket. De la liste des 12 joueurs retenus, seuls 3 ont déjà disputé l’Afrobasket: Gorgui Sy Dieng, Maurice Ndour et Youssouph Ndoye. Leurs expériences seront d’un apport bénéfique pour les autres joueurs qui sont connus à travers leurs bonnes performances dans leurs clubs et leurs prestations lors des éliminatoires ou la Basketball Africa League.

A l’image de Papi Brancou Badio, Mamadou Faye, Cheikh Bamba Diallo ou encore Ibrahima Fall Faye. En plus de miser sur le meneur Henry Pierria, un américain naturalisé sénégalais qui évolue en Turquie (Fenerbahce). Boniface Ndong tient un bon groupe qui peut prétendre au titre.

Jusqu’ici, l’effectif s’est montré solide durant les éliminatoires avec 5 victoires et une défaite dans le groupe B.

wiwsport.com de notre envoyé spécial à Kigali (Rwanda) Nafy Amar Fall