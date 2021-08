Ce dimanche, Chelsea d’Edouard Mendy, titulaire, défie Arsenal à l’Emirates Stadium (15h30 GMT). Après un bon début sanctionné par une nette victoire (3-0) face à Crystal Palace, l’équipe de Thomas Tuchel essaiera de confirmer face à des Gunners, battus d’entrée par Brentford (0-2).

Lukaku starts for the Blues! 👊

Here's how we line up at the Emirates…#ARSCHE | @ParimatchGlobal pic.twitter.com/mplkBpcHVG

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 22, 2021