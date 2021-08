Connu pour ses récentes et belles prestations, Sofiane Diop a t-il également du mal à gérer sa colère ? Après la défaite de l’AS Monaco samedi face à Lens (0-2), le milieu de terrain a haussé le ton en zone mixte.

Tandis que l’AS Monaco veut gagner son premier match de la saison en Championnat, les hommes de Niko Kovac ont encore piétiné lors la 3e journée face au RC Lens. Au Stade Louis II, le Club de La Principauté s’est logiquement incliné (0-2). Et pour une équipe qui prétend souvent jouer les premiers rôles en Ligue 1, le début de saison est impardonnable.

Sofiane Diop peut justement sans vouloir. D’habitude, le milieu de terrain, qui se trouve dans les petits papiers d’Aliou Cissé, fait parler de son talent, sa technicité, ses magnifiques buts … Mais après le duel face aux Lensois, l’ancien joueur du Stade Rennais, frustré, déçu, a levé le ton en zone mixte.

« Il n’y a pas d’analyse. On a été bidons, a réagi Sofiane Diop devant les micros de Prime Vidéo. On ne s’est pas créé d’occasions. On a eu une possession assez stérile. Il n’y a pas de conclusion… Les mots sont durs. On a besoin de tous travailler ensemble, de se remettre focus sur l’objectif du club. Là, on part un peu en couilles. »

Un peu plus tard, le milieu de terrain de l’AS Monaco a lancé un message sur ses réseaux s’excusant pour ses propos. « Mes propos d’après match ont été tenus à chaud, sans le recul nécessaire et n’étaient pas appropriés. Je m’en excuse auprès de tous, les supporters et le Club, écrit-il. Rester soudés, ne rien lâcher et continuer de travailler ! »

— Sofiane Diop (@SofianeDiop) August 21, 2021

