Comme annoncé par wiwsport.com, Gana Guèye fera partie du groupe parisien qui fera face au Stade Brestois 29.

Atteint du covid-19 il y a quelques semaines, Gana Gueye s’est complètement remis de cette maladie qui l’a empêché de disputer les premières rencontres de la saison. En simple supporter lors de la perte du Trophée des Champions et des deux matchs de championnats gagnés par ses coéquipiers, le Lion pourrait se rendre utile aujourd’hui puisque présent dans l’effectif du PSG publiée sur le site web du club.

L’international sénégalais effectue donc son retour en étant présent dans la liste des 23 joueurs convoqués par Mauricio Pochettino pour affronter le Stade Brestois, ce vendredi, pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1. On note également le retour de l’argentin d’Angel Di Maria qui sera de la partie. Sergio Ramos, quant à lui, continue sa reprise progressive des entraînements et foulera sûrement la pelouse au retour de la trêve internationale. Messi et Neymar, absents de la liste d’aujourd’hui, pourraient bien entrer en lice au prochain match du 29 août face au Stade de Reims.

wiwsport.com