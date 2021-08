Idrissa Gana Gueye n’oubliera pas de sitôt cette soirée. Après avoir été contraint de manquer le début de saison à cause de la Covid 19, le milieu de terrain sénégalais a débuté en fanfare pour le compte de la troisième journée de la Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois 29 (2-4).

Une prestation de haute facture sanctionnée par un très joli but et un titre d’homme du match. Interrogé par nos confrères de Prime Video Spor, le Sénégalais est revenu sur son but, sa première réalisation de sa saison.

«C’est une soirée parfaite. Je suis content de faire mon retour après quelques passages avec le Covid où je suis resté chez mois pendant 10 jours pour m’entraîner. Je suis content de retrouver le terrain, de gagner. Mon but ? Ce sont des frappes que je travaille souvent à l’entraînement, des entraînements individuels. En match, ça vient automatiquement, instantanément. Aujourd’hui, j’ai eu la chance d’essayer et de marquer. Le plus important c’est le travail dans tous les systèmes et d’être prêt pour toute la saison», a ainsi notamment confié Idrissa Gueye.

What a night! ⚽️ pic.twitter.com/qErRscTW4W — Idrissa Gana Gueye (@IGanaGueye) August 20, 2021

wiwsport.com