Les play-offs du world Championship de la fédération internationale d’ESport (IESF) organisés par SENGAMES sur le jeu Pes 2021 ont pris fin dimanche dernier. Le Sénégal connait son représentant. Champion confirmé et reconnu sur PES et récent demi-finaliste mondial, Momojuve sera le répresentant du Sénégal aux Finales mondiales en novembre 2021 à Eilat en Israël.

Une compétition en ligne avec une vingtaine de participants à cause du contexte covid dont Momojuve (Champion du Sénégal et Top 4 mondial à l’efootball open) est sorti vainqueur du tournoi. Un parcours sans faute où il s’est largement imposé en finale 7-1 à l’aller et 5-0 au retour contre Jules qui a dû abandonner la partie.

Il représentera le Sénégal aux Finales Régionales IESF prévues très bientôt et à de fortes chances de se qualifier aux Finales mondiales en novembre 2021 à Eilat en Israël. Pour précision la grande finale sera sur efootball 2022 et exclusivement sur PS5.

Les World Championship mobilisent près de 106 pays membres de la fédération autour de 4 jeux majeurs : PES 2021, Tekken 7, CSGO et Dota avec un jeu bonus du nom d’Audition avec un cash-prise total avoisinant les 250.000 dollars.

