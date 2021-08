Le Sénégal a battu l’Uruguay 6-1 pour son entrée en lice à Russie 2021. Le gardien et capitaine Al Seiny N’Diaye a encore brillé sur sa ligne. Elu 6 fois Gant d’Or africain, il lorgne sur le Gant d’Or de Russie 2021

Costaud, immense (1m90), un blond platine qui tranche avec la peau noir, maillot jaune flashy… Le gardien sénégalais Al Seiny N’Diaye ne passe pas inaperçu sur un terrain de beach soccer. Mais s’il se fait surtout remarquer, c’est pour ses arrêts, parades et autres sauvetages. Ce vendredi face à l’Uruguay, il a été le grand bonhomme de la rencontre, malgré le festival offensif des siens.

« Il n’y a rien de nouveau ! Il est le grand bonhomme à chaque rencontre, » confie Raoul Mendy tout sourire, au micro de FIFA.com. Auteur d‘un triplé, le numéro 9 a été l’autre héros d’une rencontre dominée techniquement, physiquement et…. tactiquement : « Chez nous, la tactique est simple : Al Seyni assure derrière, et on fait le boulot devant ! » « Je ne fais que mon travail. Je suis le dernier rempart et on attend de moi que je fasse des arrêts et que je reste concentré tout le match. Et c’est simplement ce que je me suis évertué à faire, » rétorque l’intéressé. « C’est toujours bon de commencer avec une victoire. D’autant que celle-là, elle est belle ! Cela va nous permettre d’aborder les autres rencontres avec un peu plus de sérénité. »

Bon gardien, mais mauvais joueur

L’Uruguay avait pourtant pris le meilleur départ dans cette première rencontre du Groupe D. Elle a ouvert le score sur penalty, et s’en est procuré un autre quelques minutes plus tard qui aurait pu être problématique s’il avait été marqué. Mais, comme un symbole, N’Diaye a sorti le grand jeu, et tous ses partenaires se sont, d’un coup, mis au diapason. « Oui, cela a peut-être servi de déclic, » analyse Al Seiny N’Diaye. « Il était important de ne pas perdre le fil de ce match. »

« Perdre », le mot est lâché par Al Seyni N’Diaye. Et à en croire son copain Raoul Diagne, c’est un mot que le gardien sénégalais déteste. « Son seul défaut ? C’est un mauvais joueur. Les défaites le rendent très irritable, » confirme-t-il à propos de son capitaine. « Je connais Al Seiny depuis 10 ans, » ajoute Mendy. « C’est mon pote, mon compagnon de chambre, et mon coéquipier en club. C’est un leader, un pilier, un patron. Il a charisme naturel. Ce n’est pas pour rien s’il porte le brassard. »

Un frère pas comme les autres

S’il monte la voix dans les vestiaires, il montre la voix sur le sable. Agé de 32 ans, N’Diaye compte huit participations à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, et en a été quart de finaliste à trois reprises. Il a également remporté six Coupes d’Afriques, et autant de Gant d’Or africain. Il a encore fait le doublé le 29 mai dernier, jour où un autre gardien sénégalais, Edouard Mendy, est devenu le premier portier africain à remporter la Ligue des champions de l’UEFA.

« C’était un grand jour pour le sport sénégalais » se remémore-t-il. « J’étais évidemment ravi pour Edouard que je considère comme mon frère. Je l’ai d’ailleurs eu ce matin au téléphone. Il voulait nous souhaiter le meilleur pour cette Coupe du Monde ! »

Par la force des choses, la performance de Mendy sur le gazon avait fait un peu aux exploits de N’Diaye et des autres Lions sur le sable. « Je ne ressens aucune frustration. C’est énorme ce qu’a fait Edouard. Je ne veux que du bon aux Lions. Chacun son boulot, » souligne-t-il avant de conclure : « Et nous aurons d’autres occasions de briller, à commencer par cette coupe du monde de Beach Soccer ! »

