L’équipe nationale du Sénégal va faire son entrée dans la 11e édition de la coupe du monde de Beach Soccer, ce vendredi. Les Lions défient l’Uruguay.

La rencontre est prévue à 12 heures et compte pour le groupe D où loge le Sénégal. L’Uruguay, un ancien adversaire du Sénégal. Si la génération actuelle n’a jamais disputé un match avec cette nation en coupe du monde. Ngalla Sylla, le sélectionneur et son adjoint Mamadou Diallo gardent un bon souvenir de cette affiche.

A la coupe du monde 2007, les deux équipes s’étaient affrontées en match de poule. Le Sénégal, qui disputait son premier mondial s’était imposé 5-2 avec des buts de Sylla et Diallo. Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers auront donc comme consigne de suivre les pas de leurs prédécesseurs devenus leurs encadreurs et rééditer cette performance. Ainsi, ils feront une bonne entrée pour le Mondial Russie 2021.

Rappelons que les Lions ont disputé deux matchs amicaux en Russie. Une victoire face au Japon et une défaite face au Paraguay.

