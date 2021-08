Ce vendredi, à partir de 14h30 à Nairobi (Kenya) et 11h30 à Dakar, Saly Sarr va disputer la finale du triple saut des 18èmes Mondiaux juniors d’athlétisme. Elle aura en face d’elle 11 autres concurrentes.

Agée e 19 ans, Saly Sarr n’est vraiment plus à présenter sur les pistes sénégalaises et Ouest-africaines. Bien qu’en délicatesse avec sa hanche gauche et constamment présente à l’infirmerie avec des anti-inflammatoires à prendre sans cesse, Saly Sarr ne fléchit point aux Championnats du monde en juniors qui se poursuivent à Nairobi, et là elle se rapproche de plus en plus du podium mondial à Nairobi.

Cette héroïque Ouakamoise songe décrocher une médaille mondiale en ce vendredi de finale, un jour après avoir acquis une qualification pour l’ultime étape en triple saut grâce à un triple saut de 13m06, soit en deçà de son record personnel qui est de 12m79. Lors des qualifications disputées hier jeudi justement, Saly Sarr a obtenu la 4ème meilleure performance de l’ensemble des deux groupes regroupant 21 concurrentes au total.

Avec Record