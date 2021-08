Annoncé sur les petits papiers de trois clubs anglais, le mercato de Pape Matar Sarr est agité. Le milieu de terrain est plus proche des Citizens a t-on appris.

Sky Sport informait cette semaine du voyage du président du FC Metz pour le dossier de Sarr qui est suivi par Chelsea, Manchester City et Manchester United. Jusqu’ici aucune information officielle n’a fuité sur les discussions entre le club Français et les clubs anglais. Mais il semlerait que la piste Manchester City soit plus active que les autres, le profil du joueur de 18 ans étant celui recherché par le club.

Pape Matar sarr est considéré comme un joueur polyvalent capable de jouer plusieurs rôles au milieu de terrain, ce qui signifie que Manchester City peut considérer Sarr comme un remplaçant potentiel à long terme de Fernandinho. Ce dernier quittera probablement City à la fin de la campagne informe la source. Qui ajoute que Manchester City serait prêt à racheter Sarr et à le prêter à Metz pour la saison selon le Daily Mail. Un avantage pour le joueur et Le club francais de progresser une saison de plus en Ligue 1.

As it stands, Pape Sarr appears much more likely to go to City than #MUFC, whilst Tchouaméni is a player who interests United — Jonathan Shrager (@JonathanShrager) August 18, 2021