L’ex joueur de Mbour PC rejoint le meilleur club azerbaïdjanais de ces dernières années, le Qarabag FK.

Après trois années passées au sein du club FK Haugesund, l’ancien U20 sénégalais quitte la Norvège pour se diriger en Azerbaïdjan à Qarabag FK. Le sénégalais a marqué 26 buts pour son désormais ex club en 51 rencontres. Arrivée au FKH en 2019 en provenance de Molde, Ibrahima Wadji a réussi à marquer 8 buts en 13 matches de championnat cette saison.

« Nous avons reçu une offre de l’Azerbaïdjanais Qarabag qui correspond à notre évaluation de Wadji et il semble juste de le laisser partir maintenant et de lui laisser cette opportunité quand il le souhaite. Nous nous sommes bien équipés sur la ligne offensive cet été et avons déjà les remplaçants en place au sein du club« , explique le directeur sportif Eirik Opedal sur le site officiel du club.

Ibrahima s’en va donc rejoindre le meilleur club d’Azerbaïdjan qui compte huit titres de champion du championnat national, dont les sept derniers consécutifs entre 2013 et 2020. En 2017, le club a atteint la phase de groupes de la Ligue des champions après avoir battu le FC Copenhague dans le match de qualification.

