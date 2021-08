Meilleur footballeur local en 2018-2019, l’attaquant international sénégalais avait fait un bref passage à Mosta (D1 Malte) avant de signer son retour chez les Grenats. Il a été intenable en seconde partie de saison pour surclasser l’attaquant du Casa Sports, Mahfou Kandé (10 buts)

15 réalisations et 5 passes décisives, et le titre de meilleur buteur de L1, vous devez être satisfait de votre saison ?

Sur le plan individuel, je peux dire que je suis satisfait de mes performances. Même si j’ai le sentiment que je pouvais faire plus. Je dois dire que si je suis arrivé à ce stade, c’est en grande partie grâce au travail collectif avec mes coéquipiers et le staff. C’est le fruit d’un long travail. Au début, c’était assez difficile, mais avec toute l’équipe, on a su faire le job.

Votre équipe a terminé 3ème au classement de L1. Quel est l’objectif que vous vous étiez fixé en début de saison ?

En tant que capitaine, mon objectif c’était d’aider l’équipe à remporter le championnat. Et c’était aussi l’objectif de tout le groupe. Décrocher au moins un titre, cette saison. Mais, finalement, on a terminé à la 3ème place et on ne se qualifie pas pour l’Afrique. Donc, je peux dire que c’est une saison passable, car l’objectif c’était de décrocher le titre comme on l’a fait dans le passé.

Meilleur jueur en 2019, vous êtes ensuite parti à Mosta (D1 Malte) avant de revenir à GF. Un retour gagnant ?

Oui, je peux dire que mon retour à GF m’a beaucoup aidé à retrouver. Lorsque je suis revenu, mon premier objectif était d’être compétitif, ensuite, sortir l’équipe de la situation dans laquelle elle était, mais aussi de gagner le maximum de trophées. Je souhaitais également retrouver mes marques dans le championnat sénégalais et repartir sur de nouvelles bases, avec un bon niveau. Ce qui n’était pas le cas au FC Mosta. Avec GF, on a terminé 3ème du championnat. C’est à saluer. Je félicite toute l’équipe et je suis très content de terminer meilleur buteur. J’espère continuer dans cette dynamique.

Avez-vous des pistes pour retourner dans un championnat étranger ?

Mon agent travaille sur des offres. Mais pour l’instant, je suis un joueur de GF. Jusqu’à preuve du contraire.

