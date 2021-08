La 11e édition de la coupe du monde Russie 2021 démarre ce jeudi à Moscou (Russie). Le Sénégal et le Mozambique vont représenter l’Afrique à ces joutes.

Si les Mambas découvrent la coupe du monde pour la première fois, les Lions vont enregistrer leur huitième participation. Le Sénégal, six fois champion d’Afrique s’est arreté quatre fois en quart de finale (2007-2011-2017 et 2019). La nation la plus titrée du continent africain est éliminée au 1er tour en 2008, 2013 et 2015. Logés dans le groupe C, Al Seyni Ndiaye et ses coéquipiers vont disputer leur premier match de la compétition vendredi.

Programme de la compétition

Seize équipes vont prendre part à cette compétition qui sera disputée en intégralité au complexe olympique Loujniki. Les seize équipes participantes sont réparties en 4 groupes de 4 équipes. 32 matchs vont avoir lieu du 19 au 29 aout. .

La phase des groupes se disputeront du 19 au 24 aout. Puis les quarts de finale, le 26 aout, les demi-finales le 28 aout et la finale, le 29 aout.

Programme de la journée inaugurale

La première rencontre de cette compétition va opposer les Emirates Arabe Unis au Tahiti à 12H Gmt pour le compte de la poule B. Où le Mozambique va faire son baptême du feu en coupe du monde à 16h face à l’Espagne.

Dans le groupe A, le pays hôte, la Russie fera face aux Etats-Unis à 17H30 Gmt. Plutôt, le Paraguay et le Japon vont se croiser à 13H30 Gmt.

Palmarès des champions du monde

Le Brésil est la nation la plus titrée avec 5 trophées : 2006, 2007, 2008, 2009, 2017. Il est suivi de la Russie avec deux trophées (2011 et 2013) et le Portugal (2015 et 2019). La France complète la liste avec un titre (2005).

wiwsport.com