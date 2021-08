Le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021 effectué mardi passé, continue de nourrir le débat sur la toile. Les consultants passent au peigne fin le groupe B du Sénégal. Pour Cheikh Omar Aidara, ce n’est pas une surprise ce tirage clément pour le Sénégal qui n’a qu’un seul objectif, la finale. Il partage ses analyses avec wiwsport.

La poule B, un bon emplacement pour la suite

« Le tirage est favorable pour le Sénégal c’est à l’équipe d’y croire jusqu’au bout. En effet, depuis la fin des éliminatoires on savait que le Sénégal allait bénéficier d’un tirage clément. Au regard de la composition des poules, le Sénégal aura moins de difficulté jusqu’en demi finale. Si l’on sort premier de notre poule, en huitièmes on pourrait avoir une équipe classée meilleure 3em en 1/4 comme on pourrait aussi tomber sur une équipe qui est classée 2e c’est seulement en demi-finale qu’on risquerait d’en découdre avec un gros calibre. »

Sénégal v Zimbabwe, la revanche

« Si nous prenons match par match, le Zimbabwe revanchard a de bons arguments avec des joueurs qui évoluent en Afrique du sud et dans la sous région mais aussi d’autres qui évoluent en Europe, ce sera un match serré mais le Sénégal est largement favori. »

Sénégal v Guinée, un derby dangereux

« Pour la Guinée, il faudra faire attention. Elle est très solide ces dernières années et les équipes se sont qualifiées dans toutes les compétitions continentales avec des joueurs qui sont montés en puissance. Le CHAN passé confirme cela. Un Morlaye sylla est un bon prétendant au poste de milieu offensif sans oublier les grandes stars Guinéennes évoluant en Europe. C’est un pays qui a beaucoup investi dans le football local et a besoin présentement d’être dans une bonne dynamique continentale pour s’affirmer d’avantage donc qu’on les prenne au sérieux. »

Sénégal v Malawi, terminer en beauté

« Le Malawi quand à lui reste encore court pour poser problème au Sénégal et vu qu’on l’aura au dernier match il n’y a pas trop d’enjeu vis-à-vis de cette équipe sauf si on a des résultats mitigés aux deux premiers matchs. Naturellement arrivé en demi-finale, ce sera serré et c’est là qu’on attend le Sénégal alors le projet doit être clair il faut aller en finale quelque soit l’adversaire un autre résultat serait un échec nous avons tous les atouts. Pas de calcul d’adversaires battons tous nos adversaires et accédons en finale. »

