Invité dans l’émission « Oui Hustle », Abdou Diallo a passé en revue ses différents clubs et étapes importantes de sa carriére. Un des matchs qu’il n’oubliera pas c’est la rencontre Dortmund v Mayence en décembre 2017.

« Le match avec Dortmund, il est spécial parce que je savais que j’étais déja dans les petits papiers du Dortmund » révéle t’il.

A l’époque, Diallo bouclait une belle saison avec Mayence où il se révélait à la Bundesliga. En match retour face au Dortmund, il révéle avoir subi une pression. « J’ai joué toute la saison centrale et arrivé là-bas on me fait jouer arriére gauche et le milieu droit en face c’est M Pulisic. Je vais à la sieste et je me dis que cava etre chaud. Parce que je sais qu’ils me veulent mais si je foire chez eux en sanchant que nous on doit gagner pour se maintenir et eux pour se qualifier pour jouer la ligue des champions. Si je gagne peut-etre je vais aider mon actuel et faire couler le prochain. Puis je me suis dit arrete de réflechir, tu vas tu joues et tu fais tout pour gagner et il se passera ce qui se passe. »

Dortmund a tiré son épingle du jeu lors de cette rencontre qu’elle a remporté (2-0), Abdou Diallo d’expliquer comme il est venu à bout de Christian Pulisic. « J’ai fais un truc. Je suis parti sur YouTube et j’ai tapé Pulisic Skills. Fallait pas que je me loupe. J’ai identifié les trois situations où il était trés dangereux. Notre coach a fait une composition solide au milieu. Et j’ai fait un super match ».

On connait la suite. L’année d’aprés, Abdou Diallo signe au Dortmund.

