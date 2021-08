Le Sénégal, première nation africaine au classement FIFA, n’affrontera pas ces cadors africains qui font office d’épouvantails au prochain tournoi continental, mais le tirage n’a pu l’épargner d’un derby ouest-africain, il s’agit du Syli de Naby Keita. Le sélectionneur Didier Six commente le Groupe B avec le Sénégal qui vont en découdre le 14 janvier prochain à Yaoundé.

« Les 24 équipes ne sont pas là par hasard. Notre objectif est d’avoir le meilleur résultat possible. L’objectif principal, quand on rentre sur un terrain, que ça soit pour un match amical ou une compétition, c’est de gagner. nous allons prendre les matchs un par un. Notre équipe a su prendre de l’expérience et de la confiance. Maintenant on peut rivaliser avec le Sénégal », nous dit Didier Six

Avec Stades