Le Gymnase de l’Institut régional de santé publique (IRSP) de Ouidah va servir de cadre aux championnats d’Afrique U15 et U19 de badminton. Cette compétition réservée aux jeune filles et garçons du continent verra la participation de neuf (9) pays, prévue du 22 au 26 août 2021 au Bénin.

Le Burkina-Faso, l’Egypte, le Ghana, l’île Maurice, le Niger, la RSA, le Sénégal, la Zambie et le Bénin, pays hôte sont les nations qui prendront part aux Championnats d’Afrique U15 et U19 de badminton. Le grand absent de cette édition de Ouidah est l’Algérie, championne d’Afrique en 2019.

Néanmoins, le combat pour le sacre du titre africain s’annonce rude pour les habitués de la compétition notamment, l’île Maurice, l’Egypte et l’Afrique du Sud, qui sont des candidats à prendre sérieux. La Zambie, après son absence en 2019 revient dans compétition avec une bonne équipe jeune et surtout très aguerrie. Le Ghana et le Bénin respectivement, 6e et 7e du rendez-vous de 2019 ont des atouts nécessaires de décrocher une médaille dans la compétition. L’équipe du Niger, outsider peut toutefois créer la surprise. Avec le travail orienté sur les écoles au Niger, tout est possible dans cette compétition des jeunes de badminton en Afrique. Enfin, le Sénégal, un des derniers pays membres ne veut pas se faire conter l’événement. Les Lions de la Teranga font leur entrée pour la première fois à une compétition internationale avec une équipe olympique pour qui, l’objectif reste les Jeux Olympiques de la jeunesse, Sénégal 2026.