Avant d’affronter le Stade Brestois en Ligue 1 ce week-end, Abdou Diallo s’est confié à PSG TV sur ses premiers matchs de la saison et son repositionnement au poste de latéral gauche.

Depuis plusieurs mois et notamment après l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain l’hiver dernier, Abdou Lakhad Diallo (25 ans , 2 matchs et une passe décisive en Ligue 1 cette saison) évolue à un poste différent du préférentiel. Très souvent positionné dans l’arrière latéral gauche, le défenseur central de métier apporte sa touche et s’adapte bien.

« Je vais bien, je me sens bien ! Je m’adapte à ce poste de latéral gauche, où je cours beaucoup plus. Mais ça me plait, je peux me libérer un peu plus offensivement, indique t-il. Pour l’instant, ça me réussit puisqu’il y a deux victoires en championnat à la clé. Et puis je prends du plaisir. Je suis épanoui, je suis heureux et forcément, sur le terrain, ça se ressent. Après, forcément, quand tu commences la saison comme un titulaire, ça te place tout de suite dans un bon état d’esprit. J’espère que ça va continuer et pour l’instant, je suis très content de mon début de saison. »

Alors que le Paris Saint-Germain a connu une saison très mitigée en 2021-2021, avec le titre perdu face à Lille et une élimination en demi-finale de Ligue des Champions, Abdou Diallo s’est confié sur son sentiment quant à cette saison durant laquelle son équipe a effectué en mercato XXL.

« Je ne suis pas dans un esprit de revanche. Je suis plutôt dans un esprit conquérant. Je pense qu’on doit se concentrer sur nous et que si on est à notre niveau, tout se passera bien. C’est certain qu’aujourd’hui, les équipes sont préparées. On voit les petits qui battent les gros, donc rien ne nous sera donné. Rien ne sera facile, hormis si on se le rend facile. Donc, il faut continuer sur cette dynamique… Et même faire mieux puisqu’on a encaissé quelques buts. C’est encore un peu en dents de scie et c’est normal puisqu’on digère la prépa. Pas mal de joueurs n’étaient pas là non plus, donc je pense qu’il y a beaucoup de choses qui vont encore évoluer », confie Diallo.

wiwsport.com