Lac 2 est un lutteur difficile à manœuvrer et à battre. Bien vrai qu’il gagne ses combats, mais sa façon de lutter ne peut convaincre les amateurs de lutte. Selon le Diato du Walo qui met en garde ses adversaires, il est sur la bonne voie et vit la même situation que vivait Yékini lorsqu’il était dans l’arène. Et précise qu’il est sur une bonne dynamique que personne ne peut nier et aucun lutteur ne peut l’impressionner.