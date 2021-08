Ancien capitaine des Lions Indomptables, Rigobert Song était présent lors de la cérémonie du tirage au sort de la prochaine CAN que le Cameroun accueillera du 9 janvier au 6 février 2022 prochain. Il a tenu à répondre à El Hadji Diouf qui a donné le Sénégal et l’Algérie comme favoris de cette Coupe d’Afrique.

En finale de la Coupe d’Afrique des nations 2002, le Sénégal faisait face au Cameroun, au Mali. Une équipe de Lions indomptables avec le défenseur emblématique, Rigobert song. Justement, alors que le Camerounais avait vu sa nation dominer les Lions pour soulever leur quatrième titre continental devant le Sénégal de El Hadji Ousseynou Diouf, a rappelé au Lion que ce sacre qui pourrait être réitéré lors de la prochaine CAN au Cameroun.

« Nous savons tous que les deux favoris de cette CAN sont le Sénégal et l’Algérie. Ils vont jouer la finale et j’espère que nous souléverons le trophée », avait affirmé le Sénégalais, double Ballon d’Or africain lorsqu’il a été interpelé sur les favoris de la Can 2021. Mais son homologue et ex-coéquipier à RC Lens, Rigobert Song n’a pas tardé à sonner la réplique. « El Hadji Diouf oublie qu’on les avait gagné en 2002 en finale au Mali, il sait très bien qui sont les Lions indomptables. Il avait l’impression d’aller très vite mais sur le terrain il allait lentement (Rires) », a rétorqué le capitaine emblématique des Lions indomptables, Rigorbert Song.

wiwsport.com