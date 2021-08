Lors de la séance d’hier lundi 16 août 2021, Ahmadou Bamba Dieng a réalisé un incroyable retourné qui réjouit les fans de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux.

Publié sur le compte officiel du club, la vidéo du geste acrobatique du jeune attaquant sénégalais à montrer l’enthousiasme des supporters de l’OM de voir le plus souvent possible Bamba sur la pelouse. L’attaquant formé à Diambars s’est illustré de la plus belle des manières dans un match de 2 vs 2 sur terrain réduit. Il a en effet marqué la séance d’entraînement d’hier avec son joli but d’une splendide reprise de volley.

Bamba Dieng est entrain de gagner, de jour en jour, le cœur de supporters et celui de son coach Jorge Sampaoli qui semble ne pas être insensible par le talent et les prestations du jeune Lion lors de la préparation.

𝐐𝐮𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐠 🤩🇸🇳 pic.twitter.com/KAlfNKfKiz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 16, 2021

