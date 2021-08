Présent à la cérémonie du tirage au sort des phases de groupe de la Coupe d’Afrique des nations 2021, El Hadji Diouf s’est prononcé sur les favoris de la compétition.

Pour le double Ballon d’Or africain, le Sénégal et l’Algérie sont les deux favoris de la prochaine CAN. Affiche de la finale de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des nations 2019, en Egypte, les deux cadors africains sont actuellement au sommet du football africain. De quoi conforter

El Hadji Diouf ne mâche pas ses mots pour dire son avis ou désigner ses favoris de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Interpelé par la présentatrice de la cérémonie, Dioufy n’a pas hésité à déclarer le Sénégal et l’Algérie comme les deux favoris à la victoire finale en terres camerounaises dans moins de 5 mois.

« Nous savons tous que les deux favoris de cette CAN sont le Sénégal et l’Algérie. Ils vont jouer la finale et j’espère que nous souléverons le trophée », a-t-il affirmé en marge de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2021, au Cameroun.

wiwsport.com