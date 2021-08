Le tirage au sort est terminé. Fixé, le Sénégal affrontera le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi en phase de poules de la CAN 2021. Respectivement hôte de l’édition et tenante du titre le Cameroun croisera notamment le Burkina Faso et l’Algérie fera face à la Cote d’Ivoire dans l’un des groupes les plus relevés.

Samuel Eto’o a t-il eu la main clémente pour l’Equipe Nationale du Sénégal ? Les Lions, que la légende du football camerounais a tiré, ont hérité ce mardi d’un groupe à leur portée malgré un derby qui se profile face à la Guinée. Après le Zimbabwe lors du premier match, prévu le 10 janvier, Sadio Mané et sa bande feront face au Malawi, le 18 janvier et termineront la phase de poules par le derby face à la Guinée.

Si les Lions peuvent se targuer d’avoir eu un groupe à leur portée, d’autres poules devraient offrir plus de suspens et des rencontres de haute intensité. Pays hôte de cette 33e édition, le Cameroun ouvrira traditionnellement le bal avec un duel face aux Etalons du Burkina Faso. Bourreau des Lions du Sénégal en 2019, l’Algérie est encore logée d’un groupe avec des matchs qui pourraient offrir une belle intensité.

Les partenaires de Riyad Mahrez commencera la défense de leur titre avec les trois premières rencontres dans la Poule E face à la Cote d’Ivoire, Championne en 1992 et 2015, la Guinée Equatoriale et la Sierra Leone, qui participera à sa toute première phase finale de Coupe d’Afrique. Qualifiée pour la première fois, la Gambie jouera dans le Groupe F en compagnie de la Tunisie, du Mali et de la Mauritanie.

Groupe A :

Cameroun

Burkina Faso

Ethiopie

Cap-Vert

Groupe B :

Sénégal

Zimbabwe

Guinée

Malawi

Groupe C :

Maroc

Ghana

Comores

Gabon

Groupe D :

Nigeria

Egypte

Soudan

Guinée-Bissau

Groupe E :

Algérie

Sierra Leone

Guinée Equatoriale

Cote d’Ivoire

Groupe F :

Tunisie

Mali

Mauritanie

Gambie

